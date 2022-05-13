Синицина и Кацалапов проводят отпуск в Дубае: «Купаемся, загораем и много гуляем!»

Серебряные призеры Пекина-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и проводят отпуск в Дубае.

«Как давно я ждал отпуска! Купаемся, загораем и много гуляем! Каждый день проводим по-разному.

Вчера, например, ужинали в необычном месте, а сегодня любовались городом с большой высоты», – написал Кацалапов в соцсети.

Синицина после посещения смотровой площадки рассказала, как относится к высоте.

«Люблю высоту. Есть что-то в ней такое опасно-притягательное!

В детстве, например, сама строила шалаши на деревьях из разных подручных средств – досок, изоленты, подушек. Можете себе представить степень надежности моих конструкций? При этом вообще было не страшно там играть.

Теперь периодами захватывает дыхание, но быстро отпускает. Правда, на что-то экстремальное еще не решаюсь. С тарзанки прыгнуть, например. Но кто знает, может, когда-то и это попробую», – написала Синицина.

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