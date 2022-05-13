Авербух о четверном акселе Малинина: «Для меня было бы красивее, если бы Ханю первым исполнил прыжок на соревнованиях»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал новость о том, что американский фигурист Илья Малинин чисто исполнил на тренировке четверной аксель.
«Не видел прыжок Ильи Малинина, но он обладает фантастической круткой. Это было видно количеством его прыжков. Илья очень талантливый спортсмен.
Малинин был близок. Мы видели попытки у Юдзуру Ханю. Когда-то четверной аксель прыгал и Артур Дмитриев.
Мне все равно, исполнит ли Илья этот прыжок на соревнованиях. Я считаю, что Ханю – это легенда высочайшего уровня. Для меня было бы красивее, если бы это был именно он.
Японец – сподвижник фигурного катания. Именно он продвигал и вывел мужское одиночное катание на другую орбиту.
Илья – это американский фигурист. А что мне до него? Он молод, и будет идти дальше. Спорт не любит сослагательных наклонений. Илья родился в США, и всю жизнь выступает за эту страну.
У Ильи есть русские корни, но он не воспитанник российской школы фигурного катания. Никакого сожаления, что он не выступает за Россию, у меня нет», – сказал Авербух.