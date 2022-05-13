Авербух о четверном акселе Малинина: «Для меня было бы красивее, если бы Ханю первым исполнил прыжок на соревнованиях»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал новость о том, что американский фигурист Илья Малинин чисто исполнил на тренировке четверной аксель.

«Не видел прыжок , но он обладает фантастической круткой. Это было видно количеством его прыжков. Илья очень талантливый спортсмен.

Малинин был близок. Мы видели попытки у . Когда-то четверной аксель прыгал и Артур Дмитриев.

Мне все равно, исполнит ли Илья этот прыжок на соревнованиях. Я считаю, что Ханю – это легенда высочайшего уровня. Для меня было бы красивее, если бы это был именно он.

Японец – сподвижник фигурного катания. Именно он продвигал и вывел мужское одиночное катание на другую орбиту.

Илья – это американский фигурист. А что мне до него? Он молод, и будет идти дальше. Спорт не любит сослагательных наклонений. Илья родился в США, и всю жизнь выступает за эту страну.

У Ильи есть русские корни, но он не воспитанник российской школы фигурного катания. Никакого сожаления, что он не выступает за Россию, у меня нет», – сказал Авербух.