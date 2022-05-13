Евгений Плющенко: «Принял решение развивать парное катание, а позже – и танцы на льду. В «Ангелах Плющенко» должны быть все виды»

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что будет развивать в своей академии «Ангелы Плющенко» парное катание и танцы на льду.

«Я принял решение развивать парное катание, скажу больше – будут развиваться и танцы на льду, но чуть позже. Не исключаю, что в будущем появится и синхронное катание.

Считаю, что в «Ангелах Плющенко» должны быть все виды фигурного катания.

С парами будет работать тренер Арина Ушакова, я буду помогать с прыжковой техникой. Также с парами Арине будут помогать и Артем Значков. Над техникой будет работать и .

Сейчас у нас в академии три полноценные пары, но спортсмены еще приходят. Работаем, уже приступили к тренировкам», – сказал Плющенко.

Евгений Плющенко: «Теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Ребята уже приступили к тренировкам»