Двукратный олимпийский чемпион, тренер сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» теперь тренируются не только одиночники, но и спортивные пары.

«Ну что, друзья, у нас началась подготовка. Начались уже тренировочки.

Хочу вам рассказать одну историю, что у нас теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Парное катание.

Ребята уже приступили к тренировкам. Сейчас у нас пробежка утренняя. Легкий кроссик.

Сегодня мы делаем заключительную тренировку и едем в Кемерово. В Кемерово уже завтра мы выступаем с нашим шоу «Союз чемпионов». Скоро у нас будет много интересных новостей» – сказал Плющенко.