Евгений Плющенко: «Теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Ребята уже приступили к тренировкам»

Теги Евгений Плющенко сборная России пары Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко сообщил, что в его академии «Ангелы Плющенко» теперь тренируются не только одиночники, но и спортивные пары.

«Ну что, друзья, у нас началась подготовка. Начались уже тренировочки. 

Хочу вам рассказать одну историю, что у нас теперь в «Ангелах Плющенко» будут также заниматься парники. Парное катание.

Ребята уже приступили к тренировкам. Сейчас у нас пробежка утренняя. Легкий кроссик.

Сегодня мы делаем заключительную тренировку и едем в Кемерово. В Кемерово уже завтра мы выступаем с нашим шоу «Союз чемпионов». Скоро у нас будет много интересных новостей» – сказал Плющенко. 

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