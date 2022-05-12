Дмитрий Губерниев: «Чжоу может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Все рассудит суд»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова американского фигуриста Винсента Чжоу о том, что сборная США должна получить золото командного турнира Олимпиады в Пекине.

Награждение по итогам турнира, где Россия одержала победу, так и не состоялась из-за расследования допингового дела Камилы Валиевой.

«Ну и что, что сказал. Они могут сказать, что им даже принадлежит Луна, может, это и случится. Может, даже и золото достанется американцам. Я искренне надеюсь, что этого не произойдет. Решать это должен суд.

Он сказал, а мы сказали по-другому, более того, мы их обыграли. Он может медали в граните отлить для себя и своей команды и повесить на шею. Все рассудит суд, будем стараться так или иначе его выиграть.

Возможность стать олимпийскими чемпионами у них была, но только они эту возможность на льду не выиграли. В любом случае сейчас идет информационная война и сотрясение воздуха», – сказал Губерниев.

Почему суд оставил Валиеву на Олимпиаде-2022? Микродоза триметазидина, видео с дедушкой и 44 дня ожидания