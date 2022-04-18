«Без российских девушек можно легко увидеть другие преимущества: американки заняли первое, третье и шестое места». Канадская журналистка Смит о юниорском ЧМ

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Канадская журналистка Беверли Смит высказалась об отсутствии российских фигуристок на юниорском чемпионате мира в Таллине.

Накануне золото в одиночном катании взяла американка Изабо Левито. Сборная России не была допущена к соревнованиям.

«Без российских девушек, которые не участвуют в юниорском чемпионате мира, можно легко увидеть другие преимущества: американки заняли первое, третье и шестое места.

Кореянки невероятно хороши. Они завершили турнир на втором, четвертом и пятом местах. Японки тоже на хорошем счету», – написала Смит в соцсетях.

Левито выиграла чемпионат мира среди юниоров, Шин – 2-я, Торнгрен – 3-я

Канадская журналистка Смит: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое»

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