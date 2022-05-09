Тиффани Загорски: «Даже если это может и не стать основной профессией, я буду рада работать тренером, когда представится возможность»

Российская фигуристка Тиффани Загорски рассказала о желании поработать тренером, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

– Полагаю, вы уже покинули Австралию? Сейчас вы проводите отпуск во Франции?

– Да, я уехала из Австралии после длительного отпуска и сейчас я во Франции. Приехала на день рождения матери.

– Планируете ли вы тренировать в будущем?

– Я думаю, было бы стыдно не поделиться с другими фигуристами знаниями, которые я накопила за свою жизнь, так что, даже если это может и не стать моей основной профессией, я всегда буду рада работать тренером, когда представится возможность.

– Как ваше самочувствие?

– Я чувствую себя очень хорошо, спасибо за вопрос, отдых очень помог. Я думаю, что главный целитель – это время, и я не могу никуда торопиться.

– Сложно ли морально было переходить из Франции в Россию?

– Если честно, не очень. В тот момент в моей жизни, когда я переехала, я жаждала перемен, и было действительно интересно открывать для себя что-то новое. Очевидно, как только я переехала, было много проблем, но я была счастлива переехать, – ответила Загорски в сторис.