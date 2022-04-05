Тиффани Загорски об отпуске: «Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. В прошлом октябре я болела и все еще восстанавливаюсь»

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, ответила на вопросы о смене спортивного гражданства, восстановлении после болезни

До перехода в сборную России в 2014 году Загорски представляла Францию.

– Вы планируете менять гражданство?

– Нет.

– Ты тренируешься в Австралии (там фигуристка сейчас проводит отпуск – Sports.ru) или наслаждаешься заслуженным отдыхом?

– Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. Мне это необходимо в физическом плане.

– Как долго продлится ваш отпуск?

– Сколько потребует лечение.

– Почему тебе нужен перерыв?

– В прошлом октябре я болела (Загорски перенесла пневмококковый менингит – Sports.ru) и все еще восстанавливаюсь.

– Расскажи, пожалуйста, что-нибудь о Камиле Валиевой.

– Просто милашка.

– Сколько занимаешься фигурным катанием?

– Около 25 лет.

– Сложно было учить русский язык?

– Люди часто задают мне этот вопрос. Честно – да, но я ни на секунду не желаю об этом и надеюсь, что дальше будет только лучше, – рассказала Загорски в сторис.