Тиффани Загорски об отпуске: «Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. В прошлом октябре я болела и все еще восстанавливаюсь»

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, ответила на вопросы о смене спортивного гражданства, восстановлении после болезни
До перехода в сборную России в 2014 году Загорски представляла Францию.
– Вы планируете менять гражданство?
– Нет.
– Ты тренируешься в Австралии (там фигуристка сейчас проводит отпуск – Sports.ru) или наслаждаешься заслуженным отдыхом?
– Я была на льду несколько раз, но в основном отдыхала. Мне это необходимо в физическом плане.
– Как долго продлится ваш отпуск?
– Сколько потребует лечение.
– Почему тебе нужен перерыв?
– В прошлом октябре я болела (Загорски перенесла пневмококковый менингит – Sports.ru) и все еще восстанавливаюсь.
– Расскажи, пожалуйста, что-нибудь о Камиле Валиевой.
– Просто милашка.
– Сколько занимаешься фигурным катанием?
– Около 25 лет.
– Сложно было учить русский язык?
– Люди часто задают мне этот вопрос. Честно – да, но я ни на секунду не желаю об этом и надеюсь, что дальше будет только лучше, – рассказала Загорски в сторис.