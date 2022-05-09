Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в шествии «Бессмертный полк» по случаю Дня Победы.

«Сегодня Великий день. Но с каждым годом остается все меньше тех, кому мы лично можем сказать за него спасибо.

Я рад, что сегодня у меня будет такая возможность, потому что мы с Викой будем присутствовать на Параде Победы. А потом встанем в колонну шествия «Бессмертного полка».

В моей семье пять ветеранов. Мои двоюродные дедушки Сергей, Владимир, Александр и прадедушки Вениамин и Григорий. К сожалению, у меня сохранились фотографии только некоторых из них.

Друзья, давайте ценить тех, кто рядом с нами, и то, что у нас есть. Скажем спасибо всем, кто совершил этот великий подвиг. Вечная память ветеранам», – написал Кацалапов в телеграм-канале.