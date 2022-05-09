Анна Щербакова: «Моя семья часто ходила на Парад Победы. Я даже иногда с тренировок приезжала к Поклонной горе»

Олимпийская чемпионка рассказала о родственниках, которые воевали во время ВОВ.

«В моей семье спустя много лет хранится память о моих прадедушках и прабабушках со стороны и мамы, и папы, которые воевали в Великой Отечественной Войне. Со стороны мамы – это Мосалов Никита Петрович. Он родом из села Прилепы Белгородской области. Он ушел на фронт в первые дни войны, он участвовал в Курской битве, одном из крупнейших сражений во Второй мировой войне.

Его сын – Мосалов Иван Никитович в 1941-м, ему тогда было всего 14 лет, он ехал на поезде в Москву и собирался поступать в Ремесленническое училище. В поезде он узнал о том, что началась война, поэтому с отцом он так и не попрощался.

С папиной стороны – Садах Василий Феофрастович. Он только увидел новорожденную дочь и пошел воевать. А так же Сметанников Михаил Федорович, он в 1942 году был принят в танковое училище в Казани и через полгода отправился воевать, был лейтенантом, командиром танка. И прошел практически до конца войны.

Лично я с ними не знакома, но родители много о них рассказывали. И не только о их сражениях, но и о том, какими они были в жизни. С детства, когда я еще была маленькая, мы всегда ездили к памятникам солдатам и возлагали цветы. На парад победы моя семья часто ходила, я даже иногда с тренировок приезжала к Поколнной горе. Конечно, в этот день стараемся вспоминать», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.