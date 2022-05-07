Хореограф Сергей Комолов: «Валиева с ее растяжкой и музыкальным слухом сделала бы лучшего Чайковского в истории»

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Хореограф-постановщик Сергей Комолов заявил, что олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева могла бы исполнить лучшую в истории программу под музыку Петра Чайковского.

«Камила высоченная. С ее растяжкой, с ее музыкальным слухом она бы сделала лучшего Чайковского в истории», – сказал Комолов.

Также он поделился мнением о том, кому бы подошел Первый концерт Чайковского.

«Девчонки (тренеров) Этери Тутберидзе, Сергея Давыдова, Евгения Плющенко могли бы скатать Первый концерт. Они же очень сильные. Катаются на скоростях, растяжка потрясающая.

Особенно я бы посмотрел на Первый концерт Чайковского в исполнении Самоделкиной. Вот это была бы бомба. Самоделкина просто с определенной заложенной внутренней мощью еще», – отметил хореограф.

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