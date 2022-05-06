Жулин о четверном тулупе Туктамышевой: «Я счастлив за Лизу! Вопрос только в том, где мы будем показывать эти элементы?»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп.

«Я счастлив за Лизу! Это позволит ей быть более конкурентной с другими нашими девочками. Вопрос только в том, где мы будем показывать эти элементы? На тренировках одно, а на соревнованиях все совершенно по-другому.

Лиза у меня по-человечески вызывает восхищение! Это замечательная и талантливейшая спортсменка! У нее настолько правильная техника, что даже в двадцать четыре года она справляется с такими сложными элементами. Поразительно!» — заявил Жулин.

Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп