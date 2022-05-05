Иван Букин о реакции на оценки: «Если где-то что-то не так, мы идем и работаем в два раза сильнее. Мы настроены кататься так, чтобы это не обсуждалось»

Российские фигуристы и рассказали, как реагируют на недостаточно высокие оценки на соревнованиях.

«Я могу начать импульсивно что-нибудь говорить по разному поводу, касается это какого-то старта или наших нынешних проблем. Но на сегодняшний момент, мы, наверное, чуть-чуть переросли все эти переживания, мы четко понимаем, куда мы идем, историю, которую мы хотим сделать. Думаю, сейчас это меньше касается нас.

Если где-то что-то не так, мы идем и работаем в два раза сильнее над этим элементом, пытаемся исправить все ошибки, которые вылазят на соревнованиях. Мы максимально настроены на то, чтобы кататься так, чтобы это не обсуждалось.

Раньше это касалось нас, мы переживали, все-таки это такой момент, ты реально работаешь, а тут как-то не так, вроде бы ты это сделал, не каждый судья может объяснить, почему это так поставлено, но в большинстве своем, возвращаясь домой, мы продолжали работать, совершенствоваться, старались все максимально сделать, чтобы исправить именно себя», — сказал Букин.

«Мы злились, но при этом коньками не швырялись. Какого-то психоза, он был, может быть, словесно, мы могли сидеть с Ваней в номере и выговаривать очень эмоционально, но в одиночку никакого психоза не было.

Мы что-то переговорим сразу, как какая-то горячая рана, все выскажем. Бездумных поступков, как, например, не приходить на тренировки, отчаяния такого не было, мы все равно возвращались», — добавила Степанова.