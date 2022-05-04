Депутат Свищев: «Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Чемпионат мира по фигурному катанию – что это было?»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что развитие мирового спорта невозможно представить без России.

«Уже многие представители спорта высказались о неприемлемости дискриминации по национальному признаку. Спорт должен быть свободной от политики территорией. Надеюсь, в ближайшее время во многих видах спорта иностранные спортсмены придут к этому и поддержат наших атлетов.

Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Как вам чемпионат мира по фигурному катанию? Что это было без России? Результаты на Кубке Первого канала были выше. То же самое касается гимнастики, синхронного плавания и многих других видов спорта», – сказал Свищев.

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