Татьяна Тарасова: «На данный момент мы можем соревноваться исключительно сами с собой. Но и эти соревнования – яркие»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о предложении хореографа Ильи Авербуха организовать турнир с участием фигуристов из России и Китая.

«Илья предложил хорошую идею. Всегда лучше, чтобы было хотя бы что-то, чем вообще ничего. Он абсолютно прав. Но, к сожалению, это сейчас невозможно.

Китай точно не согласится принять участие в таком турнире. Если они будут выступать в одних соревнованиях с нами, то их сразу снимут, потому что мы дисквалифицированы. Это правило ISU.

Японцы и китайцы знают об этом очень хорошо. Дисквалифицируют ведь всю страну, по полной программе. Допускаю, Илюша не знал об этом.

На данный момент мы можем соревноваться исключительно сами с собой. У нас есть возможность проводить только такие соревнования, как чемпионат России и Кубок России.

Другой альтернативы нет. Но и эти соревнования довольно яркие!» – сказала Тарасова.

Илья Авербух: «Возможно, имеет смысл провести матч Россия – Китай. Но не думаю, что это может быть заменой международным соревнованиям»