Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят в шоу Авербуха в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню Победы

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7 мая в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», приуроченное ко Дню Победы. 

«В праздничном шоу, подготовленном Комитетом по культуре при участии Санкт-Петербургского Детского ледового театра и приуроченном ко Дню Победы, мировые звезды фигурного катания выйдут на лед под песни из советских кинофильмов в лирических, ностальгических и характерных хореографических номерах.

В честь праздника билеты на ледовую постановку бесплатно распространяют муниципальные образования и социальные учреждения Петербурга.

В программе примут участие призеры и участники Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин», – рассказали в пресс-офисе проекта.

Шоу пройдет 7 мая в Ледовом дворце.

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