7 мая в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», приуроченное ко Дню Победы.

«В праздничном шоу, подготовленном Комитетом по культуре при участии Санкт-Петербургского Детского ледового театра и приуроченном ко Дню Победы, мировые звезды фигурного катания выйдут на лед под песни из советских кинофильмов в лирических, ностальгических и характерных хореографических номерах.

В честь праздника билеты на ледовую постановку бесплатно распространяют муниципальные образования и социальные учреждения Петербурга.

В программе примут участие призеры и участники Олимпиады-2022 Евгения Тарасова и , и , и , – рассказали в пресс-офисе проекта.

Шоу пройдет 7 мая в Ледовом дворце.