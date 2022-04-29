Тарасова о выдвижении Лакерника на пост вице-президента ISU: «Сейчас такие времена, когда наших не выберут. Русские никуда не попадут»

Теги Татьяна Тарасова ISU Александр Лакерник Политика Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возможность избрания Александра Лакерника на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Выборы Лакерника? Что касается выборов на должности в ISU, сейчас такие времена, когда наших не выберут.

Им не дают возможность избираться. Русские никуда не попадут. Хотя чем черт не шутит?» – сказала Тарасова.

Конгресс ISU пройдет 6-10 июня. Пока неизвестно, зарегистрируют ли Лакерника в качестве кандидата.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

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