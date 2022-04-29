Тарасова о выдвижении Лакерника на пост вице-президента ISU: «Сейчас такие времена, когда наших не выберут. Русские никуда не попадут»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила возможность избрания на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Выборы Лакерника? Что касается выборов на должности в ISU, сейчас такие времена, когда наших не выберут.

Им не дают возможность избираться. Русские никуда не попадут. Хотя чем черт не шутит?» – сказала Тарасова.

Конгресс ISU пройдет 6-10 июня. Пока неизвестно, зарегистрируют ли Лакерника в качестве кандидата.

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?