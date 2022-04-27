Лакерник о выдвижении на пост вице-президента ISU: «Моя кандидатура может рассматриваться только при условии повышения возрастного ценза»

Александр Лакерник рассказал об условиях своего выдвижения на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мне неизвестно, будет ли поднят возрастной ценз. Это будет решать конгресс. Моя кандидатура может рассматриваться только при условии повышения возраста. Там так и написано.

Выборы в текущей ситуации? Кто знает, как это отразится... Что есть сегодня и что будет в начале июня. Поживем – увидим», – сказал Лакерник.

77-летний Лакерник занимает должность вице-президента ISU в настоящее время.

Александр Лакерник выдвинут на пост вице-президента ISU