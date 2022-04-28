«Наши руководители не должны смириться. Они должны бороться, потому что дисквалификации выглядят противоречиво». Татьяна Мишина об отстранении российских фигуристов

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассчитывает, что российских спортсменов допустят к международным соревнованиям.

«Надежда есть всегда. Нам всем хочется верить в лучшее, чтобы тренироваться и знать, что готовишься не только к внутренним стартам, но и к международным. Все-таки трудно найти равноценную альтернативу Гран-при и чемпионатам мира и Европы. Пока что их невозможно компенсировать в полной мере.

Если вдруг, не дай бог, отстранение России продлят, то спортсменам и тренерам останется только ждать и делать свою работу. Но наши руководители не должны смириться. Они должны продолжать бороться, потому что все эти дисквалификации выглядят очень противоречиво.

А спортсмены будут и дальше готовиться, выступать, выходить и работать, потому что это их долг. Мы, тренеры, найдем нужную мотивацию и поддержим наших ребят. Руки опускать точно не будем и им не позволим», – заявила Мишина.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине