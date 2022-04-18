Макар Игнатов о реакции Александры Трусовой на серебро Олимпиады «Было неприятно, что это снимали. Зачем это было нужно?»

Российский фигурист Макар Игнатов высказался о реакции Александры Трусовой на серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине.
«Понял ли я ее реакцию? В целом, да. Но я считаю, что не надо этому такое значение придавать. Просто некорректно по отношению к ней, для нее это было тоже непросто.
Мне вообще было неприятно, что это снимали. Зачем это было нужно?
Согласен ли с итоговым результатом? В целом, основываясь на нынешних правилах фигурного катания – да. Все довольно логично», – сказал Игнатов.
Победу на Играх-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, по сумме двух программ она опередила Трусову на 4,22 балла.
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