Макар Игнатов о реакции Александры Трусовой на серебро Олимпиады «Было неприятно, что это снимали. Зачем это было нужно?»

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Российский фигурист Макар Игнатов высказался о реакции Александры Трусовой на серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине. 

«Понял ли я ее реакцию? В целом, да. Но я считаю, что не надо этому такое значение придавать. Просто некорректно по отношению к ней, для нее это было тоже непросто.

Мне вообще было неприятно, что это снимали. Зачем это было нужно?

Согласен ли с итоговым результатом? В целом, основываясь на нынешних правилах фигурного катания – да. Все довольно логично», – сказал Игнатов. 

Победу на Играх-2022 одержала россиянка Анна Щербакова, по сумме двух программ она опередила Трусову на 4,22 балла. 

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