Камилу Валиеву поздравили с днем рождения в Полпредстве Татарстана

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Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин и сотрудники Полпредства поздравили олимпийскую чемпионку Пекина-2022 в команде Камилу Валиеву с днем рождения.

Накануне спортсменке исполнилось 16 лет.

«В представительство Камила с мамой Алсу Анваровной приехала на следующий день после встречи с президентом России.

Напомним, 26 апреля Владимир Путин вручил спортсменке орден Дружбы и поздравил с 16-летием. Встреча в Кремле совпала с днем рождения Камилы», – сообщили в Полпредстве.

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