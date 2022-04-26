Морозов о получении госнаграды: «Ждали этого дня два месяца. Для нас это возможность еще раз вспомнить Олимпиаду в Пекине»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Владимир Морозов, выступающий в парном катании с Евгенией Тарасовой, выступил с речью после получения государственной награды.

«В жизни каждого спортсмена олимпийская медаль – высшая цель в спорте. Поздравляю с этими наградами всех, кто здесь присутствует. Для кого-то это была цель в жизни. Благодарю все руководство, тренерский штаб, всех, кто с нами работал. Все мы проделали огромную работу и сегодня мы в этом прекрасном зале. Это большой праздник для всех», – сказал Морозов.

«Ждали этого дня довольно долго, два месяца. Для нас это возможность еще раз вспомнить в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют внутри», – добавил фигурист.