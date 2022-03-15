Морозов о продолжении карьеры: «Закончить мы всегда успеем»

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова поделились мыслями об Олимпиаде в Пекине и завершении карьеры.

На прошедших зимних Играх дуэт завоевал серебро в парном катании.

Морозов: Вторая наша Олимпиада радикально отличалась от той, что была в Корее. И в плане пандемии, и много чего другого: и ПЦР-тесты, и масочный режим, и изоляция.

Совсем другие правила, другая обстановка. И, конечно, другие эмоции все это вызывает. Но в целом мы ехали с хорошим настроением.

Тарасова: Да, по эмоциям все очень сильно отличалось. В таких условиях с хорошим настроением ехали.

– Скажите, пожалуйста, какие на данный момент планы по дальнейшей карьере. Вы остаетесь в спорте?

Морозов: Закончить мы всегда успеем.

– Если говорить о будущем, согласились ли бы вы прокомментировать соревнования в парном катании?

Тарасова: Я думаю, да. Прямо чтобы целенаправленно пойти работать комментатором, наверное, нет. Но если пригласят, то можно попробовать.

Морозов: Попробовать можно.