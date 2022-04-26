Российская фигуристка рассказала о попытках исполнить пятерной прыжок.

«Я пробовала (делать пятерной прыжок), но это больше не тренировка прыжка, а попытки. Я не говорила, что я его прыгну. Я говорила, что если буду тренировать этот прыжок, то хочу прыгнуть раньше, чем все. Я надеюсь, что буду его тренировать, не говорю, что точно прыгну, но считаю это реальным», – сказала Трусова.

Сегодня фигуристку наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Конечно, волнуюсь, первый раз на таком мероприятии, стараюсь ни от кого не отходить, интересно очень. Сравнить с выступлениями нельзя: там все от меня зависит, а здесь нет», – добавила Трусова.