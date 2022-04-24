Смирнов о выборах главы ФФКР: «Нужен ли возрастной ценз? Москвиной и Мишину ведь не тяжело растить олимпийских чемпионов в своем возрасте»

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов высказался о выборах президента Федерации фигурного катания России, которые пройдут 25 мая.

– Мне кажется, все наши президенты справлялись со своими обязанностями. У меня никогда не было претензий к Александру Георгиевичу (Горшкову, действующему главе федерации – Sports.ru).

Он всегда поддерживал нас, и предыдущий президент Валентин Николаевич Писсеев заботился о нас. Я сейчас работаю с маленькими спортсменами, пока до уровня большого спорта мы не дошли, но уверен, что в федерации заботятся о фигуристах сборной.

– Нужно ли вводить возрастной ценз для президентов? Горшкову все-таки 75 лет.

– Тамаре Николаевне Москвиной и Алексею Николаевичу Мишину ведь не тяжело растить олимпийских чемпионов в своем возрасте. Почему Горшкову должно быть трудно?

– Ирина Слуцкая баллотировалась на пост главы Федерации фигурного катания Москвы, а Антон Сихарулидзе возглавляет Федерацию в Санкт-Петербурге. Вы видите себя в роли главы Федерации?

– Пока мне ближе тренерская деятельность, нравится растить смену фигуристов. Пока есть силы, должен быть на коньках. Управленческая деятельность для меня далека, – сказал Смирнов.