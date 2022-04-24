Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии о намерении Трусовой прыгнуть пятерной: «Саша способная и талантливая. Все получится»

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян поделился мнением о намерении российской фигуристки исполнить пятерной прыжок.

«У Саши есть все возможности. Уже есть фигуристы с пятерным прыжком. Многие пробуют на удочке и на лонже.

Вероятность есть. У некоторых мировых спортсменов есть запас и в четверном прыжке. А это поможет им добавить еще один оборот.

Получится у Сашки или нет? Она у нас первая! Трусова способная и талантливая. Все получится», – сказал Варданян.