Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии о намерении Трусовой прыгнуть пятерной: «Саша способная и талантливая. Все получится»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Гурген Варданян Фигурное катание

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян поделился мнением о намерении российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

«У Саши есть все возможности. Уже есть фигуристы с пятерным прыжком. Многие пробуют на удочке и на лонже.

Вероятность есть. У некоторых мировых спортсменов есть запас и в четверном прыжке. А это поможет им добавить еще один оборот.

Получится у Сашки или нет? Она у нас первая! Трусова способная и талантливая. Все получится», – сказал Варданян.

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