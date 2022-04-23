Арутюнян о планах Трусовой исполнить пятерной: «Считаю прыжок реальным. Но если человек недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут вырваны»

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил планы Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

«Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка – все-таки время нахождения спортсмена в воздухе четко ограничено и количество оборотов может определять только скорость вращения. Согласны?

Так вот из-за скорости вращения на приземлении, если не дай бог человек прилетит «в четвертак», как мы говорим, то есть недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны. Разучивать такой прыжок, безусловно, можно.

Но и это может оказаться непростым процессом. Для того чтобы работать на удочке, требуются определенные качества. Это должен быть достаточно рослый человек, при этом хорошо катающийся, чтобы успевать за фигуристом и не мешать ему.

Пятерной прыжок требует более длительного и более мощного разбега, чтобы создать правильный угол вращения, плюс рослый специалист может позволить себе управляться с удочкой более свободно, держать ее дальше от себя, а это играет роль. Если тот, кто страхует спортсмена, находится слишком близко, он сразу ограничивает амплитуду фигуриста.

Кроме этого, у фигуриста, который намерен пробовать пятерной, должна быть очень хорошая техника прыжка. Это обязательное условие.

Она (Трусова) достаточно высоко прыгает и быстро вращается в воздухе. У нее очень хорошие лутц и тулуп. Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься.

Но есть нюанс. Все тренеры, которые работают с девочками, знают: сегодня спортсменка прыгает, а завтра не может себя собрать. Девочки в этом плане особенные создания», – отметил Арутюнян.

Александра Трусова: «Хочу попробовать выучить пятерной прыжок. Если получится, то сделать его раньше всех – не только среди женщин»