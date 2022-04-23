Тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что американский фигурист Илья Малинин в будущем может исполнить пятерной прыжок.

– Может ли стать первым исполнителем пятерного прыжка Илья Малинин, которого вы периодически тренируете на протяжении нескольких лет?

– Да. Другой вопрос, что мне будет сложно полностью взвалить его подготовку на свои плечи. Подвести спортсмена к прыжку можно и в таком формате, в котором мы с Ильёй работаем сейчас. Но многое зависит от того, какой путь изберут с ним дальше родители.

Если Илья будет продолжать работать преимущественно над прыжками, как он работал раньше, пятерной он, безусловно, прыгнет. Хотя, по идее, еще раньше он должен прыгнуть четверной аксель. После этого сделать пятерной прыжок уже не будет казаться настолько сложным.

Но лично мне очень хотелось бы его развить в плане катания. Несколько, я бы сказал, облагородить. Малинин – очень интересный парень. Во всех отношениях. И рядом с ним обязательно должны быть профессиональные люди, которые знают, как эту интересность показать, – сказал Арутюнян.

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