Косторная о смене гражданства: «Могу отвечать только за себя и знаю точно – я этого делать не буду»

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

«Я не могу думать за других людей. И нельзя с уверенностью говорить о людях, правы они или нет. У каждого своя интерпретация проблемы.

Я могу отвечать только за себя и я знаю точно – я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все», – сказала Косторная.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборную России от соревнований под своей эгидой.

Косторная о повышении возрастного ценза: «Безусловно, для меня это будет большой плюс. Сейчас обо мне говорят: «Да ей уже сто лет в обед»

Косторная о переходе к Буяновой: «Сейчас мы работаем, чтобы понять, комфортно ли нам сотрудничать. До начала мая все решится»