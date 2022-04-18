Косторная о повышении возрастного ценза: «Безусловно, для меня это будет большой плюс. Сейчас обо мне говорят: «Да ей уже сто лет в обед»

Чемпионка Европы Алена Косторная поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное повышение возраста для выхода во взрослые соревнования: в сезоне-2023/24 до 16 лет, в сезоне-2024/25 – до 17 лет во всех дисциплинах.

– Возможно, что летом на конгрессе ISU будет принято решение о повышении возрастного ценза. Для вас это решение можно считать ключевым?

– Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет – да, это весомая разница.

– За последний олимпийский цикл какие перемены в себе вы заметили?

– Я в него вошла 14-летней девочкой, юниоркой. А сейчас обо мне говорят: «Да ей уже сто лет в обед». И я хорошо понимаю – у меня четвертый взрослый сезон, а ведь только вчера меня сравнивали с юниорками, – отметила 18-летняя фигуристка.

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