Левито о победе на юниорском ЧМ: «Для меня медали – это лишь отражение тренировок и того, насколько нам удается справиться с нервами»

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала свою победу на юниорском чемпионате мира в Таллине.

«Вы знаете, на тренировках мы выкладываемся по полной, поэтому когда приезжаем на соревнования, то просто забираем наши очки и медали. Я имею в виду, что для меня медали – это лишь отражение наших тренировок и того, насколько нам удается справиться с нервами.

Я полностью прониклась моментом. Мне кажется, произвольная программа пролетела так быстро, что мне трудно вспомнить о своих мыслях во время проката. Я просто фокусировалась на каждом элементе до тех пор, пока музыка на закончилась», – сказала Левито.

Левито выиграла чемпионат мира среди юниоров, Шин – 2-я, Торнгрен – 3-я