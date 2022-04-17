Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы

17 апреля в Таллине на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнования танцоров на льду. После ритм-танца лидируют американцы Уна и Гэйдж Браун.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11:45 по московскому времени.
Третья разминка
11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
12. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
13. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция)
14. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея)
15. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)
Четвертая разминка
16. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
17. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
18. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада)
19. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада)
20. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
После ритм-танца
1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 66,98
2. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) – 64,00
3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 63,45
4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,47
5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 62,15
6. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 61,43
7. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) – 58,82
8. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) – 57,36
9. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 57,05
10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 56,63