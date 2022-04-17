Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы

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17 апреля в Таллине на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнования танцоров на льду. После ритм-танца лидируют американцы Уна и Гэйдж Браун. 

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11:45 по московскому времени. 

Третья разминка

11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

12. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) 

13. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) 

14. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) 

15. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

Четвертая разминка

16. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) 

17. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) 

18. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) 

19. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) 

20. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) 

После ритм-танца

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 66,98

2. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) – 64,00

3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 63,45

4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,47

5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 62,15

6. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 61,43

7. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) – 58,82

8. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) – 57,36

9. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 57,05

10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 56,63

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