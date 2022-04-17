Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы

17 апреля в Таллине на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнования танцоров на льду. После ритм-танца лидируют американцы Уна и Гэйдж Браун.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11:45 по московскому времени.

Третья разминка

11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

12. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

13. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция)

14. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея)

15. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

Четвертая разминка

16. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)

17. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

18. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада)

19. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада)

20. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

После ритм-танца

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 66,98

2. Натали Д’Алессандро – Брюс Уодделл (Канада) – 64,00

3. Надя Башинска – Питер Бимон (Канада) – 63,45

4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,47

5. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 62,15

6. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 61,43

7. Ханна Лим – Йе Куан (Южная Корея) – 58,82

8. Селина Фраджи – Жан-Ганс Фурно (Франция) – 57,36

9. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 57,05

10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 56,63