Бетина Попова: «Сафина и Берулава проявили себя в этом сезоне суперклассно. Ребята могли бы на равных соревноваться с российскими парами»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала победу грузинской пары – на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

«За юниорским чемпионатом мира пристально не слежу, смотрела как раз таки парное катание, потому что работаю с парами.

Грузинская пара проявила себя в этом сезоне суперклассно – были на Олимпиаде, на чемпионате мира, выступали достойно, занимали очень высокие места. Думаю, их чемпионство безусловно.

С опытом, который получили на взрослых международных турнирах, ребята могли бы на равных соревноваться с российскими парами и даже имели бы некоторое превосходство именно за счет того опыта.

В целом этот вид действительно в опасности. На самом деле, только в России он и процветает, потому что он очень сложен – нужно найти партнера или партнершу, которые соответствуют по росто-весовым качествам, делают определенный набор прыжков, ведь девочки и мальчики пытаются реализовать себя до последнего в одиночном катании.

Не всегда в самом детстве ребята уходят, а освоить технику парных элементов достаточно сложно, на скатывание уходит достаточно много времени.

К сожалению, пока наблюдаем некий спад в мире в парном катании, будем надеяться на его возрождение», – сказала Попова.