Бетина Попова: «Сафина и Берулава проявили себя в этом сезоне суперклассно. Ребята могли бы на равных соревноваться с российскими парами»

Теги чемпионат мира среди юниоров пары Бетина Попова сборная Грузии Лука Берулава Карина Сафина Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала победу грузинской пары Карина СафинаЛука Берулава на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

«За юниорским чемпионатом мира пристально не слежу, смотрела как раз таки парное катание, потому что работаю с парами.

Грузинская пара проявила себя в этом сезоне суперклассно – были на Олимпиаде, на чемпионате мира, выступали достойно, занимали очень высокие места. Думаю, их чемпионство безусловно.

С опытом, который получили на взрослых международных турнирах, ребята могли бы на равных соревноваться с российскими парами и даже имели бы некоторое превосходство именно за счет того опыта.

В целом этот вид действительно в опасности. На самом деле, только в России он и процветает, потому что он очень сложен – нужно найти партнера или партнершу, которые соответствуют по росто-весовым качествам, делают определенный набор прыжков, ведь девочки и мальчики пытаются реализовать себя до последнего в одиночном катании.

Не всегда в самом детстве ребята уходят, а освоить технику парных элементов достаточно сложно, на скатывание уходит достаточно много времени.

К сожалению, пока наблюдаем некий спад в мире в парном катании, будем надеяться на его возрождение», – сказала Попова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные