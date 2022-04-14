Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Сафина и Берулава, Голубева и Мур, Смирнова и Сияница выступят с произвольными программами

15 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине пары выступят с произвольными программами.

Сборная России не участвует на соревнованиях.

Чемпионат мира среди юниоров-2022

Таллин, Эстония

Пары

Произвольная программа

Начало – 19.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

2. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия)

3. Алисса Монтан – Филиппо Клеричи (Италия)

Вторая разминка

4. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

5. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Третья разминка

7. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада)

8. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)

9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

10. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)

Положение после короткой программы

1. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 67,77

2. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 61,72

3. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 60,38

4. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада) – 58,00

5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 54,01

6. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 49,57

7. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 47,90

8. Алисса Монтан – Филиппо Клеричи (Италия) – 47,44

9. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия) – 42,50

10. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 38,04

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине