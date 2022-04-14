Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Сафина и Берулава, Голубева и Мур, Смирнова и Сияница выступят с произвольными программами

15 апреля на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине пары выступят с произвольными программами.
Сборная России не участвует на соревнованиях.
Чемпионат мира среди юниоров-2022
Таллин, Эстония
Пары
Произвольная программа
Начало – 19.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
2. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия)
3. Алисса Монтан – Филиппо Клеричи (Италия)
Вторая разминка
4. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
5. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
Третья разминка
7. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада)
8. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США)
9. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
10. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия)
Положение после короткой программы
1. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 67,77
2. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 61,72
3. Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США) – 60,38
4. Брук Макинтош – Беньямин Мимар (Канада) – 58,00
5. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 54,01
6. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 49,57
7. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 47,90
8. Алисса Монтан – Филиппо Клеричи (Италия) – 47,44
9. Барбора Кучанова – Лукаш Вочозка (Чехия) – 42,50
10. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 38,04
Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию в Таллине