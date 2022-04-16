Карина Сафина: «Мы продолжим соревноваться как на юниорском, так и на взрослом уровнях. Сейчас немного отдохнем и начнем заниматься новыми программами»

Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава оценили свою победу в соревнованиях пар на юниорском чемпионате мира в Таллине.

«Мы продолжим соревноваться как на юниорском, так и на взрослом уровнях. Сейчас мы немного отдохнем и начнем заниматься новыми программами, учить новые элементы и готовиться к следующему сезону в обычном режиме», – рассказала Сафина.

«Мы очень рады завершить сезон на такой высокой ноте. Это был долгий и напряженный сезон с большим количеством соревнований, и очень приятно, что мы завершили его с золотой медалью.

Мы хотим поблагодарить Грузию и президента грузинской федерации Мариам Гиоргобиани. Без нее нас бы здесь не было. Мы очень рады, что выиграли золото для Грузии», – отметил Берулава.

В прошедшем сезоне дуэт Сафиной и Берулавы также занял четвертое место на взрослом чемпионате мира в Монпелье и девятое на Олимпиаде в Пекине.

Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Сафина и Берулава победили, Голубева и Мур – 2-е, Макинтош и Мимар – 3-и