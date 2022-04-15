«Будет файер-шоу. Сегодня я пробовала, себя чуть-чуть подпалила». Загитова о новом показательном номере

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала о новом показательном номере, с которым она выступит на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.
«Это совершенно новая постановка, мне ее ставил Илья Авербух.
Очень интересно, что-то новенькое, там будет файер-шоу. Сегодня я пробовала, себя чуть-чуть подпалила. Ничего страшного, надеюсь, на шоу такого не будет.
У меня будет живая музыка, я буду кататься под Диану Анкудинову. Она прекрасная девочка, у нее великолепный голос», – сказала Загитова.
Ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.