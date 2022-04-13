Илья Авербух: «Щербакова, безусловно, будет бриллиантом нашего гала-шоу. Она поражает умением проявить силу духа и весь свой талант»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал участие олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в ледовом шоу, посвященном юбилею Татьяны Тарасовой.

Мероприятие пройдет 15-16 апреля в московских «Лужниках».

«Анна Щербакова, безусловно, будет бриллиантом нашего гала-шоу. Хрупкая девочка, которая не раз доказывала, что невозможное возможно, поражает умением проявить силу духа и весь свой талант.

Когда-то, будучи маленькой девочкой, Аня участвовала в моем шоу, а сейчас она выступает в статусе чемпионки мира, олимпийской чемпионки. И я этим очень горжусь», – сказал Авербух.