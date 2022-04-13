Аделия Петросян: «С одной стороны, хочу выступать по взрослым. С другой, по взрослым меня представить сложно»

Российская фигуристка рассказала о своих планах.

«Планы на межсезонье? Скорее всего, поедем отдыхать. Пока еще не знаю, куда. А так, планы – восстанавливаться.

Выхожу ли во взрослые? Еще не знаю. Первая половина юниорского сезона была получше, вторая – похуже. Многое не получалось.

Хочу ли выступать по взрослым? С одной стороны, хочу. С другой, по взрослым меня представить сложно, ха-ха. Я выступала на чемпионате России, конечно, но там и юниоров было как-то побольше. Я еще и ростом маленькая.

Программы? Идеи, может, есть какие-то, но пока не хотелось говорить. А насчет того, оставим ли старые программы, пока не знаю», – сказала Петросян.