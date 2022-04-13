Дмитрий Михайлов о новом показательном Трусовой: «Будем катать с Сашей под кавер на Can’t Help Falling in Love. Это правдивая история, искренняя»

Теги сборная России женское катание Дмитрий Михайлов Александра Трусова Фигурное катание

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о новом показательном номере фигуристки Александры Трусовой.

«Саша обратилась с просьбой поставить показательный номер. Первое, что я спросил – что бы она хотела, какие предпочтения? Может, есть готовая музыка? Она ответила, что музыки нет. Единственное, Саша хотела что-то особенное. Это желание взаимное – я тоже, естественно, хотел бы поставить что-то подобное.

Через некоторое время я пришел с музыкой и с историей под этот номер – не с идеей, а именно с историей. Это правдивая история, искренняя. Это то, чем я смог заинтересовать Александру, чем она загорелась. У нас было две встречи с ней, и она с большим удовольствием каждый раз его катала.

Номер уже готов, он совместный, будем катать мы с Сашей под кавер на Can’t Help Falling in Love от Tommee Profitt feat brooke. А какая конкретно будет история, каждый зритель должен будет пережить и почувствовать вместе с нами. Но послевкусие однозначно будет положительное», – сказал Михайлов.

Сегодня Трусова примет участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 16 апреля она выступит в шоу Плющенко «Союз чемпионов».

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