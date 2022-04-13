Дмитрий Михайлов о новом показательном Трусовой: «Будем катать с Сашей под кавер на Can’t Help Falling in Love. Это правдивая история, искренняя»

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал о новом показательном номере фигуристки .

«Саша обратилась с просьбой поставить показательный номер. Первое, что я спросил – что бы она хотела, какие предпочтения? Может, есть готовая музыка? Она ответила, что музыки нет. Единственное, Саша хотела что-то особенное. Это желание взаимное – я тоже, естественно, хотел бы поставить что-то подобное.

Через некоторое время я пришел с музыкой и с историей под этот номер – не с идеей, а именно с историей. Это правдивая история, искренняя. Это то, чем я смог заинтересовать Александру, чем она загорелась. У нас было две встречи с ней, и она с большим удовольствием каждый раз его катала.

Номер уже готов, он совместный, будем катать мы с Сашей под кавер на Can’t Help Falling in Love от Tommee Profitt feat brooke. А какая конкретно будет история, каждый зритель должен будет пережить и почувствовать вместе с нами. Но послевкусие однозначно будет положительное», – сказал Михайлов.

Сегодня Трусова примет участие в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 16 апреля она выступит в шоу Плющенко «Союз чемпионов».