«В прошлом году чуть-чуть удлинили платье Валиевой в программе «Шторм» и поразились эффекту. Она создавала пену на льду». Дизайнер Рябенко о костюмах фигуристки

Дизайнер Ольга Рябенко рассказала о создании костюмов для фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы сразу собирались обновить его (платье для программы «Болеро» – Sports.ru) к Олимпиаде. Просто когда что-то меняешь в костюме, программа воспринимается по-другому. Да и Камила сильно выросла. Была задумка сделать на комбинезоне полосы, как у змеи. Но оставили только красные перчатки.

Мы и маленьким-то шьем по высшему разряду. В последнее время фигурное катание не просто шагнуло – прыгнуло далеко вперед. Во многом благодаря системному подходу. Я работала с иностранцами, чьи дети тренировались в России. Так вот: за границей ребенок откатал свои часы на льду, и все. Дополнительная подготовка – забота родителей. А у нас в комплексе идут ОФП, хореография, музыка. Танцы ставим и костюмы придумываем. Поэтому такие результаты.

Мы сознательно ушли в длину. Раньше считалось, что юбка до колен мешает. Но мы проверили: нет. Зато смотрится более празднично. В прошлом году чуть-чуть удлинили платье Камилы Валиевой в программе «Шторм» и поразились эффекту. Она создавала пену на льду. Танцевала море», – сказала Рябенко.

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