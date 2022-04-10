Инна Гончаренко: «Очень жалко, что Лью приняла такое решение – интересная, яркая спортсменка. Возможно, есть какая-то серьезная причина»

Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о решении американской фигуристки Алисы Лью завершить спортивную карьеру в 16 лет.

«Лично мне очень жалко, что она приняла такое решение. Возможно, какая-то очень серьезная причина.

Опять же, нас упрекали, что в России фигурное катание очень молодое, что нет возрастных спортсменок у нас. Вот, пожалуйста, американская спортсменка, считаю, очень рано заканчивает карьеру.

Спортсменка очень интересная, спортсменка яркая, которая в свое время показывала элементы ультра-си, она пыталась исполнять аксель в три с половиной оборота. Получаем подтверждение того, что причины окончания карьеры фигуристок из других стран не в наших девочках.

Лидера нет – все сникли, немножко себя придерживают, зачем идти через трудности, когда можно что-то завоевать по более легкому пути, уменьшается зрелищность фигурного катания», – отметила Гончаренко.