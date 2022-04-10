Преподаватель хореографии: «Frame up не поможет Трусовой развить компоненты, которые у нее проседают. Надо было идти на классический стрип»

Преподаватель хореографии в стиле jazz-funk Татьяна Портнова поделилась мнением о решении фигуристки заняться танцами в стиле frame up strip.

«Есть классический и frame up стрип. Классический – это как раз про нежность, чувственность, плавность и сексуальность.

А frame up несколько лет назад изобрела Настя Юрасова, к которой и пошла Трусова. Его отличие от классического стрипа как раз в резкости движений. Они получаются рваные. Чаще всего темп музыки очень быстрый. Это не про плавность. По сути фигуристка перенесла то, чем занимается на катке, в танцы.

Сама Юрасова пишет, что видео Трусовой – это не хореография, а рутина на базовых элементах. Это как раз набор элементов.

А хореография несет в себе какую-то идею, мысль, посыл. Но глобально frame up и не поможет Трусовой развить компоненты, которые у нее проседают. Надо было идти на классический стрип», – сказала Портнова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой