Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о своем образовании.

В прошлом году спортсмен поступил на лечебный факультет Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

– Как-то читал комментарии после ваших слов, что вы успеваете посещать «некоторые» пары. Мол, ну и как я к такому врачу потом пойду?

– Ну, начну с того, что дословно фразу «успеваю посещать некоторые пары» я никогда не говорил. Благодаря ходатайству Алексея Николаевича (Мишина) и спортивному комитету мне разрешено не отрабатывать пропущенные по уважительной причине занятия в университете при условии, что все контрольные точки и зачеты по всем предметам я сдаю успешно.

Но есть предметы, материал которых просто сесть и выучить невозможно, нужно все видеть, знать и показать на препаратах.

– И вы прямо идете практикуетесь?

– Да, например, анатомия – один из самых сложных предметов первого курса. Здесь, чтобы подготовиться к занятию или зачету, каждый студент – и я, конечно – во внеурочное время идет в «анатомку» и разбирает уже выученный теоретический материал, на препаратах.

И все зачеты по анатомии на текущий момент у меня сданы – кто в курсе медицинского образования, знает, насколько это важно. Но учиться действительно сложно, преподаватели требовательно относятся. А по поводу того, каким я буду врачом, – время покажет.

– Тренеры все-таки не очень приветствуют?

– Наоборот! И Татьяна Николаевна, и Алексей Николаевич в принципе не против моего увлечения медициной. Мы с Алексеем Николаевичем вообще обсуждали темы моих будущих работ, курсовых, дипломных. Одна из них могла бы звучать как «специфика травматизма фигуристов в связи с их специализацией».

Или большой интерес вызывают возрастные вопросы в фигурном катании, как у девочек, но и у парней они тоже встречаются. Он сам посвятил много лет своей карьеры биомеханике вращательных движений, специфике их влияния на двигательные функции в целом. Это все тоже имеет отношение к медицине, – рассказал Семененко.