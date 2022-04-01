Семененко об учебе в вузе: «С Мишиным обсуждали темы моих будущих работ, курсовых, дипломных. Он посвятил много лет карьеры биомеханике вращательных движений»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Фигурное катание

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о своем образовании.

В прошлом году спортсмен поступил на лечебный факультет Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

– Как-то читал комментарии после ваших слов, что вы успеваете посещать «некоторые» пары. Мол, ну и как я к такому врачу потом пойду?

– Ну, начну с того, что дословно фразу «успеваю посещать некоторые пары» я никогда не говорил. Благодаря ходатайству Алексея Николаевича (Мишина) и спортивному комитету мне разрешено не отрабатывать пропущенные по уважительной причине занятия в университете при условии, что все контрольные точки и зачеты по всем предметам я сдаю успешно.

Но есть предметы, материал которых просто сесть и выучить невозможно, нужно все видеть, знать и показать на препаратах.

– И вы прямо идете практикуетесь?

– Да, например, анатомия – один из самых сложных предметов первого курса. Здесь, чтобы подготовиться к занятию или зачету, каждый студент – и я, конечно – во внеурочное время идет в «анатомку» и разбирает уже выученный теоретический материал, на препаратах.

И все зачеты по анатомии на текущий момент у меня сданы – кто в курсе медицинского образования, знает, насколько это важно. Но учиться действительно сложно, преподаватели требовательно относятся. А по поводу того, каким я буду врачом, – время покажет.

– Тренеры все-таки не очень приветствуют?

– Наоборот! И Татьяна Николаевна, и Алексей Николаевич в принципе не против моего увлечения медициной. Мы с Алексеем Николаевичем вообще обсуждали темы моих будущих работ, курсовых, дипломных. Одна из них могла бы звучать как «специфика травматизма фигуристов в связи с их специализацией».

Или большой интерес вызывают возрастные вопросы в фигурном катании, как у девочек, но и у парней они тоже встречаются. Он сам посвятил много лет своей карьеры биомеханике вращательных движений, специфике их влияния на двигательные функции в целом. Это все тоже имеет отношение к медицине, – рассказал Семененко.

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