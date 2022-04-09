Евгений Плющенко планирует открыть школу фигурного катания в Туле

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что планирует открыть школу фигурного катания в Туле.

9 апреля в Туле прошло шоу Плющенко «Союз чемпионов».

«Я не первый раз в Туле, уже был. Но впервые выступал. Красивая, уютная, современная арена, все блестяще. Объект шикарный, он создан для таких больших мероприятий, как наше шоу «Союз чемпионов». Знаю, что тут играют хоккеисты, удачи им.

Но мы поговорили с министром спорта области, и сейчас я вам дам секретную информацию — мы прорабатываем создание школы «Ангелы Плющенко». У меня есть школа в Москве, в Московской области, занимается более 100 детей, будет отделение здесь. Надеюсь, мы все решим. Все желающие могут заниматься фигурным катанием.

Знаю, что в Туле активно развивается фигурное катание. У меня вообще такая мечта — чтобы «Ангелы Плющенко» развивались по всей стране. Давняя мечта, думаю, мы ее обязательно реализуем», — рассказал Плющенко.