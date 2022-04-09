Евгений Плющенко: «Есть такие ситуации, как на Олимпиадах у девушек — они соревнуются и на земле, так скажем. Я против этого»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о соперничестве между фигуристами. 

«Я вообще придерживаюсь такого мнения и плана, что на льду есть соперники — именно на соревнованиях. Снял коньки — ты должен быть другом, товарищем, помочь.

Есть такие ситуации, как на Олимпиадах у девушек, да и у парней — они соревнуются и на земле, так скажем. Я против этого.

Снял коньки — дружи. Надел коньки — борись своими четверными прыжками, программами, доказывай, что ты лучший.

Когда я был в спорте, этого придерживался. И сейчас так воспитываю своего сына и своих спортсменов», – сказал Плющенко. 

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