Александр Жулин: «80 процентов олимпийцев продавали бы автомобили, чтобы закрыть кредиты или еще что-то другое. Спортсменам облегчили задачу»

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что российские призеры Олимпийских игр получат вместо призовых автомобилей денежные компенсации.

Ранее Фонд поддержки олимпийцев подтвердил, что принято решение о замене автомобилей на денежные гранты. 

«Главное, чтобы компенсация была такой же, как и цена авто. А так, это даже лучше для спортсменов. Не придется машины продавать.

Уверен, что 80 процентов олимпийцев продавали бы автомобили, чтобы закрыть кредиты или еще что-то другое. Облегчили спортсменам задачу. Все правильно сделали. Захотят купить машину – пойдут и купят», – сказал Жулин.

Журова о том, что призеры Олимпиады-2022 получат денежные компенсации вместо автомобилей: «На фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин»

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