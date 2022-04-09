Александр Жулин: «80 процентов олимпийцев продавали бы автомобили, чтобы закрыть кредиты или еще что-то другое. Спортсменам облегчили задачу»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что российские призеры Олимпийских игр получат вместо призовых автомобилей денежные компенсации.

Ранее Фонд поддержки олимпийцев подтвердил, что принято решение о замене автомобилей на денежные гранты.

«Главное, чтобы компенсация была такой же, как и цена авто. А так, это даже лучше для спортсменов. Не придется машины продавать.

Уверен, что 80 процентов олимпийцев продавали бы автомобили, чтобы закрыть кредиты или еще что-то другое. Облегчили спортсменам задачу. Все правильно сделали. Захотят купить машину – пойдут и купят», – сказал Жулин.

Журова о том, что призеры Олимпиады-2022 получат денежные компенсации вместо автомобилей: «На фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин»