Илья Авербух: «Тарасова делает ежедневную зарядку. Планируем, что она вместе с Ягудиным будет вести шоу»

Хореограф Илья Авербух рассказал об участии Татьяны Тарасовой в гала-концерте «Ледниковый период», который будет посвящен ее юбилею и пройдет в Москве 15-16 апреля.

– Это будет эксклюзивный вечер в честь юбилея Татьяны Анатольевны. Вечер, который точно нельзя отложить на потом, потому что 75 бывает только раз. Мне кажется, все обязаны поддержать этот концерт, чтобы Татьяна Анатольевна увидела переполненные трибуны.

– Тарасова в последнее время не посещала турниры и не работала комментатором. Она сможет присутствовать на арене?

– Да, она делает ежедневную зарядку и готовится к этому вечеру. Мы ей все рассказываем: кто что будет делать, кто будет выступать. Также на данный момент мы планируем, что Татьяна Анатольевна будет на сцене и вместе с Алексеем Ягудиным будет вести это шоу.

Я думаю, что многие соскучились по ее голосу. К сожалению, по состоянию здоровья Татьяна Анатольевна пока не может комментировать соревнования, но я думаю, что здесь мы ее услышим и увидим – именно с ее тарасовским характером, – рассказал Авербух.