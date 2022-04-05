ISU опросит национальные федерации по поводу действий из-за ситуации на Украине

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) опросит национальные федерации по поводу возможных дальнейших действий со стороны организации из-за ситуации на Украине.

«Совет ISU в соответствии со статьей устава 17.1 решил написать членам организации с просьбой прокомментировать некоторые предлагаемые решения относительно последствий ситуации на Украине для деятельности ISU.

Комментарии членов ISU должны быть отправлены до 18 апреля 2022 года. Совет рассмотрит их на онлайн-встрече 24 апреля 2022 года», – говорится в заявлении организации.

Ранее ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Совет ISU попросил национальные федерации выразить позицию по российским фигуристам до 18 апреля («Матч ТВ»)