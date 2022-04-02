«Просто катаешься для себя и для зрителей, паришь на льду и нереально кайфуешь! Спасибо вам, друзья! Просто за то, что вы с нами». Кацалапов о шоу в Москве

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов поделился эмоциями от участия в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое накануне прошло в Москве.

«То, что происходило вчера на фестивале, – это какие-то непередаваемые эмоции! В такие моменты приходит осознание, что все, соревновательный сезон завершен, и уже не надо гнаться за баллами, переживать.

Просто катаешься для себя и для зрителей, паришь на льду и нереально кайфуешь от этого! Спасибо вам, друзья! Просто за то, что вы с нами», – написал Кацалапов в своем телеграм-канале.