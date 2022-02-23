Ужесточение правил перехода, квалификация на ЧМ, появление юниорских чемпионатов Европы: стали известны основные положения предварительной повестки конгресса ISU

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Стали известны основные положения предварительной повестки конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы организации. 

1. Эстония, Латвия и Литва предложил поднять максимальный возраст чиновников организации до 80 лет. Сейчас на должность в организации может претендовать кандидат не старше 75 лет. 

2. Россия внесла предложение об ужесточении правил перехода спортсменов в федерации других стран: после получения разрешения спортсмен должен будет пройти карантин в 12 месяцев начиная с последнего соревнования, в котором он выступал за предыдущую страну;

3. С сезона-2024/25 ISU планирует ввести квалификационный раунд на чемпионатах мира. В рамках квалификации фигуристы будут катать только произвольные программы;

4. Россия предложила ISU разрешить указывать фамилии фигуристов на форме, а также увеличить количество рекламы на форме фигуристов, тренеров и других членов команд до 6 слотов;

5. Венгрия выступила с предложением проводить юниорские чемпионаты Европы и юниорские чемпионаты четырех континентов. 

Конгресс ISU пройдет летом 2022 года на Пхукете. 

ISU планирует сократить количество компонентов в фигурном катании и изменить критерии их оценивания

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